Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ

AP Photo/Frank Franklin II

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/12).

Ελάχιστες είναι οι επιλογές στο τηλεοπτικό… μενού ανήμερα των Χριστουγέννων, αφού δράση υπάρχει μόνο στον «μαγικό κόσμο» του NBA.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 οι Νικς θα υποδεχθούν τους Καβαλίερς, ενώ δύο ώρες αργότερα, οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς, ενώ τα ξημερώματα ακολουθούν τρία ακόμα ματς, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: