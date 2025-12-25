Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ
AP Photo/Frank Franklin II
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 11:21
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/12).

Ελάχιστες είναι οι επιλογές στο τηλεοπτικό… μενού ανήμερα των Χριστουγέννων, αφού δράση υπάρχει μόνο στον «μαγικό κόσμο» του NBA.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 οι Νικς θα υποδεχθούν τους Καβαλίερς, ενώ δύο ώρες αργότερα, οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς, ενώ τα ξημερώματα ακολουθούν τρία ακόμα ματς, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς-Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Σαν Αντόνιο Σπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντάλας Μάβερικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 03:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 05:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ
BET
Σούπερ προσφορές* για Boxing Day, Super League, NBA και EuroLeague από το Pamestoixima.gr
44 λεπτά πριν Σούπερ προσφορές* για Boxing Day, Super League, NBA και EuroLeague από το Pamestoixima.gr
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: «Χαμός» για Καρέτσα - Οι κινήσεις της Λεβερκούζεν και το τσεκ Άρσεναλ και Νάπολι
1 ώρα πριν Μεταγραφές: «Χαμός» για Καρέτσα - Οι κινήσεις της Λεβερκούζεν και το τσεκ Άρσεναλ και Νάπολι
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Χριστούγεννα με ματς ΝΒΑ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved