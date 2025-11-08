Volley League: Συνεχίζει με το απόλυτο ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-0 σετ του Φοίνικα Σύρου και έχουν μόνο νίκες χωρίς απώλεια σετ.

Ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στη Volley League. Οι «πράσινοι» για την 3η αγωνιστική επικράτησαν του Φοίνικα Σύρου με 3-0 σετ. Φτάνοντας έτσι στην 3η νίκη τους και χωρίς να έχουν χάσει σετ μέχρι τώρα.

Τα σετ: 25-23, 26-24, 25-20.

Volley League – 3η αγωνιστική

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Πανιώνιος - ΑΟΠ Κηφισιάς 3-1 (25-20, 25-23, 24-26, 25-21)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

ΟΦΗ - Καλαμάτα 80 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Παναθηναϊκός - Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 26-24, 25-20)

ΠΑΟΚ - Μίλων 0-3 (20-25, 20-25, 35-37)

Φλοίσβος - Ολυμπιακός ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 9-0 9

Μίλωνας 9-2 8

Καλαμάτα 80 5-6 4

ΑΟΠ Κηφισιάς 4-4 3 -2αγ.

Ολυμπιακός 3-3 3 -2αγ.

ΟΦΗ 3-3 3 -2αγ.

ΠΑΟΚ 4-6 3

Πανιώνιος 4-7 3

Φοίνικας Σύρου 3-7 3

Φλοίσβος Π. Φαλήρου 0-6 0 -2αγ.