Volley League: Συνεχίζει με το απόλυτο ο Παναθηναϊκός
Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-0 σετ του Φοίνικα Σύρου και έχουν μόνο νίκες χωρίς απώλεια σετ.
Ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στη Volley League. Οι «πράσινοι» για την 3η αγωνιστική επικράτησαν του Φοίνικα Σύρου με 3-0 σετ. Φτάνοντας έτσι στην 3η νίκη τους και χωρίς να έχουν χάσει σετ μέχρι τώρα.
Τα σετ: 25-23, 26-24, 25-20.
Volley League – 3η αγωνιστική
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
Πανιώνιος - ΑΟΠ Κηφισιάς 3-1 (25-20, 25-23, 24-26, 25-21)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
ΟΦΗ - Καλαμάτα 80 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)
Παναθηναϊκός - Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 26-24, 25-20)
ΠΑΟΚ - Μίλων 0-3 (20-25, 20-25, 35-37)
Φλοίσβος - Ολυμπιακός ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός 9-0 9
Μίλωνας 9-2 8
Καλαμάτα 80 5-6 4
ΑΟΠ Κηφισιάς 4-4 3 -2αγ.
Ολυμπιακός 3-3 3 -2αγ.
ΟΦΗ 3-3 3 -2αγ.
ΠΑΟΚ 4-6 3
Πανιώνιος 4-7 3
Φοίνικας Σύρου 3-7 3
Φλοίσβος Π. Φαλήρου 0-6 0 -2αγ.