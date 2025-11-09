Τένις: Εκτός Masters ATP ο Τζόκοβιτς

Onsports Team

Τη θέση του Σέρβου που κατέκτησε το Hellenic Championship, θα πάρει ο φιναλίστ της Αθήνας, Λορέντζο Μουζέτι.

Ο Σέρβος Νοβάκ Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε το 101ο τρόπαιό του στο Hellenic Championship της Αθήνας σε ηλικία 38 ετών, ανακοίνωσε τελικά ότι δεν θα συμμετάσχει στο Masters ATP του Τορίνο. Οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ότι η απουσία του οφείλεται σε τραυματισμό στον ώμο και στη θέση του στο γκρουπ του Τζίμι Κόνορς θα πάρει μέρος ο Ιταλός Λορέντζο Μουζέτι.

Ο «Νόλε», κάτοχος του ρεκόρ με επτά κατακτήσεις ATP Finals, θα λείψει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τις τελικές διοργανώσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Masters ATP θα συμμετέχουν δύο Ιταλοί παίκτες: ο Νο1 στον κόσμο και κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ και ο Μουζέτι.

Ο Μουζέτι που ηττήθηκε στον τελικό της Αθήνας από τον Τζόκοβιτς με 4-6, 6-3, 7-5, έπρεπε να κερδίσει το τουρνουά για να εξασφαλίσει την 8η θέση στη «Race», προσπερνώντας τον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ. Ωστόσο, η απουσία του Τζόκοβιτς άνοιξε τελικά τον δρόμο και για τους δύο Ιταλούς να κάνουν ντεμπούτο στις ATP Finals.