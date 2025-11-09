Ομάδες

Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Κακουλάκη
09 Νοεμβρίου 2025
Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Κακουλάκη

Επίδοση που κρατούσε 16 χρόνια κατέρριψε ο νεαρός κολυμβητής μας.

Ο Βασίλης Κακουλάκης δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, σε μια περίοδο που προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο (2-7/12) στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Μετά το τριπλό ρεκόρ (ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων) στα 1.500μ ελεύθερο στο Μπρνο της Τσεχίας και συγκεκριμένα στο μίτινγκ "56th Grand Prix Brno 2025", ο 18χρονος αθλητής πέτυχε στους προκριματικούς των 200μ. ελεύθερο νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων με επίδοση 1.48.28. Το προηγούμενο ήταν του Μιχαήλ Κικιλή με 1:49.18 από το 2009.



