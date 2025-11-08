Hellenic Championship ATP 250: Ο απίθανος winner του Τζόκοβιτς που ξεσήκωσε το Telekom Center Athens

ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Onsports Team

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε έναν πολύ δύσκολο πόντο στον τελικό του Hellenic Championship ATP 250 και ξεσήκωσε τον κόσμο που δίνει βροντερό «παρών» στο Telekom Center Athens.

Ο «Νόλε» διεκδικεί τον 101ο τίτλο καριέρας του στο ATP Tour, αγωνιζόμενος στο… δεύτερο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια του 5ου game στο δεύτερο σετ, ο Τζόκοβιτς έκανε ένα εντυπωσιακό σπαγκάτο, κερδίζοντας έναν άκρως εντυπωσιακό πόντο.

Στη συνέχεια έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση ότι νιώθει πολύ άνετα σε αυτή τη θέση και γενικότερα με τις αντιδράσεις του έκανε τον κόσμο να ξεσηκωθεί και να τον αποθεώσει!

NOVAK DJOKOVIC WITH AN OUTRAGEOUS VOLLEY AGAINST MUSETTI IN ATHENS



Casually sliding into the splits on a tennis court at 38 years old



????



pic.twitter.com/ju7H03Okco — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 8, 2025

Λίγο αργότερα, ο Τζόκοβιτς ξεσήκωσε και πάλι τον κόσμο με τον εντυπωσιακό πόντο που πήρε, έπειτα από φοβερό ράλι με τον Μουζέτι, σημειώνοντας το πρώτο break του στον αγώνα.