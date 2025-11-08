Ομάδες

Hellenic Championship: Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη ο μεγάλος τελικός
ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Onsports Team 08 Νοεμβρίου 2025, 17:32
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship: Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη ο μεγάλος τελικός

Ο πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκε ξανά στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του τουρνουά.

Νόβακ Τζόκοβιτς εναντίον Λορέντζο Μουζέτι. Ο τελικός του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ανάμεσα στον σπουδαίο Σέρβο τενίστα και το Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης, αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς φίλους του αθλήματος.

Ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι γνωστό πως έχει αδυναμία στην αντισφαίριση. Έτσι δεν έχασε την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα να βρεθεί στο Telekom Center Athens.

Λίγη ώρα πριν το πρώτο σερβίς έκανε την εμφάνισή του, πήρε θέση και παρακολούθησε τις προσπάθειες των σπουδαίων αθλητών.

 

