Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP 250: Το «ζέσταμα» του Τζόκοβιτς πριν από τον μεγάλο τελικό με τον Μουζέτι
ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Νοεμβρίου 2025, 16:11
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Το «ζέσταμα» του Τζόκοβιτς πριν από τον μεγάλο τελικό με τον Μουζέτι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε στο κεντρικό court για το καθιερωμένο «ζέσταμα» του πριν από τον μεγάλο τελικό του Hellenic Championship ATP 250, κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι.

Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250.

Λίγη λεπτά πριν τις 16:00, ο «Νόλε» βγήκε στο κεντρικό court κι έκανε την καθιερωμένη προθέρμανση του, με τον κόσμο που ήταν εκείνη την ώρα στις κερκίδες να τον χειροκροτεί θερμά.

Νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο κι ο Μουζέτι, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο κίνητρο, καθώς αν κατακτήσει το τρόπαιο θα εξασφαλίσει και την παρουσία του στα ATP Finals, παίρνοντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για το Τορίνο.  

Video Credits: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το "ζέσταμα" του Νόβακ Τζόκοβιτς

Το "ζέσταμα" του Τζόκοβιτς πριν τον τελικό



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Hellenic Championship: Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη ο μεγάλος τελικός
8 λεπτά πριν Hellenic Championship: Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη ο μεγάλος τελικός
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Αποθέωση για Τζόκοβιτς, χειροκροτήθηκε ο Μουζέτι (video)
24 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Αποθέωση για Τζόκοβιτς, χειροκροτήθηκε ο Μουζέτι (video)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπάσκετ Γυναικών: «Ισοπεδωτικός» Παναθηναϊκός και νίκη με 52 πόντους διαφορά!
25 λεπτά πριν Μπάσκετ Γυναικών: «Ισοπεδωτικός» Παναθηναϊκός και νίκη με 52 πόντους διαφορά!
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Λεωφόρο ο Λουτσέσκου – Εκτός ο Καμαρά
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Λεωφόρο ο Λουτσέσκου – Εκτός ο Καμαρά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved