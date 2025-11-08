Hellenic Championship ATP 250: Το «ζέσταμα» του Τζόκοβιτς πριν από τον μεγάλο τελικό με τον Μουζέτι

ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε στο κεντρικό court για το καθιερωμένο «ζέσταμα» του πριν από τον μεγάλο τελικό του Hellenic Championship ATP 250 , κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι.

Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250.

Λίγη λεπτά πριν τις 16:00, ο «Νόλε» βγήκε στο κεντρικό court κι έκανε την καθιερωμένη προθέρμανση του, με τον κόσμο που ήταν εκείνη την ώρα στις κερκίδες να τον χειροκροτεί θερμά.

Νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο κι ο Μουζέτι, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο κίνητρο, καθώς αν κατακτήσει το τρόπαιο θα εξασφαλίσει και την παρουσία του στα ATP Finals, παίρνοντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για το Τορίνο.

Video Credits: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ