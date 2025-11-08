Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: Ιστορικός θρίαμβος για τους Καμπράλ, Μίντλερ στο «διπλό» (βίντεο)
ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Νοεμβρίου 2025, 15:27
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Ιστορικός θρίαμβος για τους Καμπράλ, Μίντλερ στο «διπλό» (βίντεο)

Το δίδυμο των Φρανσίσκο Καμπράλ και Λούκας Μίντλερ ήταν οι θριαμβευτές του πρώτου τελικού της τελευταίας ημέρας στο Hellenic Championship ATP 250 κι έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν οι πρώτοι κάτοχοι του τίτλου στο τουρνουά της Αθήνας.

Οι δύο τενίστας επικράτησαν στο match tie-break των Γκονζάλες – Πελ και πανηγύρισαν τον τίτλο στο «250άρι» που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Το δίδυμο των Καμπράλ – Μίντλερ πανηγύρισε το τρίτο φετινό τρόπαιο του 15 ημέρες μετά τον την επιτυχία τους στο Hangzhou Open.  

Οι Γκονζάλες και Πελ πήραν πράγματα από το πρώτο σερβίς τους στο ξεκίνημα του αγώνα κι ως εκ τούτου κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ. Στη συνέχεια, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν καθώς ο Πορτογάλος με τον Αυστριακό είχαν 16/17 κερδισμένους πόντους από το πρώτο σερβίς, με αποτέλεσμα να πάρουν το δεύτερο σετ με 6-3, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η αποτελεσματικότητα τους στο δεύτερο σερβίς έκανε τη διαφορά στο match tie-break, το οποίο πήραν με σχετική άνεση (βλ. 10-3) κι έγιναν οι πρώτοι νικητές στο παρθενικό Hellenic Championship ATP 250.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Νικητές στο διπλό Καμπράλ και Μίντλερ #hellenicchampionshipatp250

Η απονομή στους Καμπράλ - Μίντλερ #hellenicchampionshipatp250



