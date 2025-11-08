Hellenic Championship ATP250: Τζόκοβιτς Vs Μουζέτι για την αθηναϊκή κορυφή!

Onsports Team

Το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει τον τεράστιο αγώνα του αθηναϊκού τουρνουά, με τον Σέρβο απέναντι στον Ιταλό και τα βλέμματα στην Ελλάδα.

Χρειάστηκε να περάσουν τρεις δεκαετίες για να φιλοξενήσει η Αθήνα τουρνουά ATP250. Στο Telekom Center Athens οι φίλοι του τένις θαύμασαν σπουδαίους αγώνες, τεράστιους αθλητές και φυσικά έναν «μύθο»: Τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το απόγευμα όμως, είναι η κορύφωση της μαγείας για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο σπουδαίος τελικός για να κριθεί το ποιος θα κατακτήσει το τουρνουά της Αθήνας. Αντίπαλοι ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.1 στο ταμπλό) και ο Λορέντζο Μουζέτι (Νο.2 στο ταμπλό).

Ο «Νόλε» έχει τονίσει αρκετές φορές πως θέλει να κατακτήσει το Hellenic Championship, στην πόλη που αισθάνεται πλέον ως δεύτερο σπίτι του. Από την άλλη ο Ιταλός «καίγεται» για νίκη, καθώς μόνο αν τα καταφέρει θα εξασφαλίσει συμμετοχή στα ATP finals.

O Σέρβος έχει αντιμετωπίσει τον Ιταλό 9 φορές μέχρι τώρα. Τις 8 έχει νικήσει, ενώ ο Μουζέτι μία φορά έχει κατορθώσει να «κάμψει» την αντίσταση του σπουδαίου αντιπάλου του.

Το Telekom Center Athens θα έχει πολύ κόσμο για να θαυμάσει δύο σπουδαίους αθλητές. Τον κορυφαίο της ιστορίας, Νόβακ Τζόκοβιτς και το Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης αυτή τη στιγμή, Λορέντζο Μουζέτι.

Ο μεγάλος τελικός αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απ’ το Novasports 6.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 13:30 με τον τελικό του διπλού, όπου θα αναμετρηθούν Γκονζάλες/Πελ - Καμπράλ/Μίντλερ.