Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ανυπομονώ για τον τελικό, Ελλάδα σ’ αγαπώ»

Ο «Νόλε» πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό και για μία ακόμα φορά αποθέωσε τη χώρα μας, ζητώντας από τον κόσμο να γεμίσει και αύριο το Telekom Center Athens το οποίο και χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είχε κανένα πρόβλημα στον πρώτο ημιτελικό του Hellenic Championship ATP250 και πήρε την νίκη – πρόκριση επί του Γιάνικ Χάνφμαν με 2-0 σετ.

Αμέσως μετά την νίκη του και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά, ο Σέρβος σούπερ σταρ αποθέωσε και πάλι την Ελλάδα και έδωσε ραντεβού με τον κόσμο στον αυριανό τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ (σε άπταιστα Ελληνικά). Νιώθω ευτυχισμένος που αγωνίζομαι σε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου. Και εσείς (σ.σ. ο κόσμος) είστε που το κάνετε ακόμα πιο όμορφο και σας ευχαριστώ γι αυτό.

Ήξερα από την αρχή ότι ο Χάφμαν θα είναι μια μεγάλη απειλή για εμένα. Ένας ψηλός παίκτης με πολύ καλό σερβίς και επιθετικά χτυπήματα. Έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος για όλο το ματς και τα κατάφερα. Και η συγκέντρωσή μου ήταν αυτή που μου επέτρεψε να επιστρέψω τη στιγμή που βρέθηκα πίσω στο σκορ με 3-1. Και αυτό είναι πολύ θετικό για εμένα. Ανυπομονώ να βρεθώ στον τελικό.

Έχω μεγάλο κίνητρο γι αύριο. Ας επιστρέψουμε όλοι εδώ και ας γεμίσουμε το γήπεδο»