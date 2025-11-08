Ιστιοπλοΐα: μαγική εικόνα η πρώτη γιορτή των ξύλινων σκαφών που διοργάνωσε ο ΝΟ Αμφιθέας

Οnsports Τeam

Με μεγάλη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή ολοκληρώθηκε η πρώτη Γιορτή των Ξύλινων Σκαφών, που διοργανώθηκε από τον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025.

Το λιμάνι της Αμφιθέας γέμισε με παραδοσιακά και κλασικά ξύλινα σκάφη, δημιουργώντας μια μαγική εικόνα από μια άλλη εποχή.

Ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια δεν είχαν συγκεντρωθεί τόσα πολλά ξύλινα σκαριά σε μία προβλήτα, συνθέτοντας ένα μοναδικό σκηνικό που μάγεψε όλους τους παρευρισκομένους.

Η παρέλαση των σκαφών το πρωί του Σαββάτου, ορατή από όλη την παραλία του Φαλήρου, αποτέλεσε μια εντυπωσιακή έναρξη για το διήμερο, ενώ οι αγώνες του Σαββάτου και της Κυριακής, παρά τον ελαφρύ άνεμο, πραγματοποιήθηκαν με πολλή διάθεση και ενθουσιασμό.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με τη θερμή υποστήριξη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, ανέδειξε όχι μόνο τη ναυτική μας παράδοση, αλλά και την αγάπη του κόσμου για την ξυλοναυπηγική τέχνη.

Η πραγματικότητα για τα ξύλινα σκάφη στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη. Για χρόνια, χιλιάδες παραδοσιακά σκαριά οδηγήθηκαν στην καταστροφή. Οι λίγοι καραβομαραγκοί που συνεχίζουν σήμερα το έργο των πατεράδων και των παππούδων τους, το κάνουν με πείσμα, αγάπη και πίστη. Κρατούν ζωντανή μια τέχνη που είναι ταυτόχρονα επιστήμη και ποίηση.

Σε ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής τους στη διατήρηση της ελληνικής ξυλοναυπηγικής παράδοσης, ο Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας τίμησε τους:

· Νίκο Δαρουκάκη,

· Παντελή Κορακή

· Νίκο Στρατή,

· Θοδωρή Τσίκη,

· Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους καπετάνιους που συμμετείχαν στους αγώνες με σκάφη δικής τους ναυπήγησης, τον Νίκο Δαρουκάκη και τον Κωνσταντίνο Περατικό.

Ο Όμιλος ευχαρίστησε θερμά τον ζωγράφο και γλύπτη Νεκτάριο Κοντοβράκη, καπετάνιο της Moya, για την ευγενική προσφορά του έργου «Καρνάγια», το οποίο αποτυπώθηκε στις τιμητικές πλακέτες των βραβευθέντων.

Ο Όμιλος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της γιορτής — τους καπετάνιους, τα πληρώματα, τους ναυπηγούς και τους φίλους των ξύλινων σκαφών — και ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη χρονιά!

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Εκ μέρους της Πολιτείας:

· ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Διονύσης Χατζηδάκης

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση:

· ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος

· η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου

Από τους Αθλητικούς και Ναυτικούς Φορείς:

· η Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου

· ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της ΕΙΟ Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος

· ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, Ναύαρχος ε.α. Νικόλας Καβαλιέρος