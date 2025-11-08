Ιππασία: Έξι πρωτιές για τον Τουλούπη στο Samorin!

Οnsports Τeam

Εξαιρετική παρουσία είχε ο Άγγελος Τουλούπης με τα άλογά του στο κλειστό ιπποδρόμιο του διεθνούς αγώνα CSI3*-W που πραγματοποιήθηκε για δύο εβδομάδες, από 23 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου στο Samorin της Σλοβακίας.

Μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες πέτυχε συνολικά έξι νίκες και πολλές άλλες θέσεις μέσα στις εξάδες των αγωνισμάτων. Συγκεκριμένα, με τον Del Rey of the Lowlands κέρδισε και τα τρία αγωνίσματα του Silver Tour ύψους 1.40μ. και του τελικού ύψους 1.45μ.

Ακόμη ο Έλληνας αθλητής στο αγώνισμα των νέων ίππων μαζί με την φοράδα του Qachica πέτυχε τρεις νίκες στα δύο αγωνίσματα ύψους 1.25μ. και του τελικού ύψους 1.30μ.