Ταεκβοντό: Εξι μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αθήνας
Οnsports Τeam 08 Νοεμβρίου 2025, 02:13
ΣΠΟΡ

Ταεκβοντό: Εξι μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Αθήνας

Θριαμβευτική ήταν η πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ταεκβοντό Παίδων - Κορασίδων της Αθήνας!

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο οργανωτικά, όσο και αγωνιστικά και απέδειξε, για μία ακόμη φορά, ότι είναι ικανή να διεξάγει μεγάλους αγώνες.

Στο κλειστό της Παιανίας που έχει μετατραπεί σε στολίδι, η Ελλάδα κατέκτησε έξι μετάλλια στην πρώτη ημέρα των αγώνων. Εκ των οποίων τα δύο ήταν χρυσά, τα δύο ασημένια και δύο χάλκινα.

Ο Φίλιππος Κόρδας (-49κ.) και ο Γιώργος Παπαδημητρίου (-41κ.) ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Τα ασημένια μετάλλια ήταν... οικογενειακή υπόθεση! Τα δίδυμα αδέρφια Πιστικόζογλου πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία και κατάφεραν να διακριθούν! Ο Στράτος (-37κ.) και ο Μαρίνος (-45κ.) έδωσαν διπλή χαρά στην Ελληνική αποστολή.

Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανέβηκαν ο Βασίλης Νικολάου (-53κ.) και Χρήστος Μανιός (-33κ.) που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο!



