Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP250: Ο «βασιλιάς» Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους «4»
Onsports Team 06 Νοεμβρίου 2025, 19:57
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP250: Ο «βασιλιάς» Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους «4»

Ο «Νόλε» επικράτησε 2-0 του εξαιρετικού Νούνο Μπόρζες στο Telekom Center Athens και πέρασε στα ημιτελικά του σπουδαίου τουρνουά.

Σπουδαίος προημιτελικός και ο σπουδαιότερος τενίστας όλων των εποχών, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με καρδιά και τεράστια ποιότητα, επιβλήθηκε 2-0 του μαχητικού Νούνο Μπόρζες. Εξασφαλίζοντας μια θέση στα ημιτελική του αθηναϊκού τουρνουά.

4882847.jpg

Το πρώτο σετ ήταν συναρπαστικό. Οι δύο τενίστες έβρισκαν «απαντήσεις» στις δυσκολίες που τους έβαζε ο αντίπαλος. Δεν επέτρεπαν κάποιο break και έτσι έφτασαν στο tie break. Εκεί ο Τζόκοβιτς ήταν κάτι παραπάνω από πειστικός και έφτασε στο 1-0 με 7-6(1).

Το «κλειστό» ματς συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο break στον αγώνα, έγινε στο 7ο game του δεύτερου σετ! Με τον Τζόκοβιτς να παίρνει προβάδισμα 4-3. Φτάνοντας στο 2-0 με 6-4.

4882801.jpg

Ο κόσμος που βρέθηκε στο Telekom Center Athens αποθέωσε τον Σέρβο σπουδαίο τενίστα, ενώ χειροκρότησε θερμά και τον Μπόρζες για την προσπάθειά του. Ο Πορτογάλος μάλιστα ολοκλήρωσε τον αγώνα με ενοχλήσεις στο γόνατο. 

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
FIFA: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το βραβείο ειρήνης
8 λεπτά πριν FIFA: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το βραβείο ειρήνης
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Δώσαμε χαρά στους φιλάθλους που έκαναν αυτό το μακρινό ταξίδι»
20 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Δώσαμε χαρά στους φιλάθλους που έκαναν αυτό το μακρινό ταξίδι»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το «διπλό» επί της Μάλμε
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το «διπλό» επί της Μάλμε
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής – Το πρόγραμμα
46 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής – Το πρόγραμμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved