Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
Onsports Team 06 Νοεμβρίου 2025, 16:52
ΣΠΟΡ

Ο Ιταλός που θέλει να φτάσει στην κατάκτηση του τουρνουά για να προκριθεί στα ATP finals, επικράτησε εύκολα 2-0 σετ του Αλεξάντρ Μίλερ.

O Λορέντζο Μουζέτι χρειάστηκε 61 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αλεξάντρ Μίλερ και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο Ιταλός που βρίσκεται στο Νο.9 του κόσμου, έδειξε για ακόμη μια φορά την ποιότητα και το τεράστιο κίνητρό του.

Πήρε το πρώτο σετ με 6-2 κόντρα στον Γάλλο και «καθάρισε» τη νίκη με 6-4 για το τελικό 2-0 στο Telekom Center Athens. Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στην τετράδα, η οποία όμως δεν του αρκεί.

Ο Μουζέτι θέλει να προκριθεί στα ATP finals και για να συμβεί αυτό πρέπει να κατακτήσει το σημαντικό τουρνουά των Αθηνών.

577819145_1267834478720195_5731406416328116266_n.jpg



