Πινγκ Πονγκ: Χρήσιμη η νέα διαδικτυακή επαφή της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με σωματεία-μέλη της

Οnsports Τeam

Διαδικτυακή συνάντηση με τα σωματεία-μέλη της, που έχουν ομάδες στην Α1 και Α2 εθνική κατηγορία ανδρών-γυναικών, πραγματοποίησε την Τετάρτη (05/11) η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Η επαφή με τη χρήση της τεχνολογίας έγινε νωρίς το βράδυ και πήραν μέρος περισσότεροι από 15 εκπρόσωποι σωματείων. Μαζί ήταν μέλη της διοίκησης και της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και συντόνισε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Παναγιώτης Τζόβολος.

Η νέα συνάντηση κράτησε περίπου 1,5 ώρα. Αποδείχτηκε ουσιαστική και χρήσιμη, καθώς συζητήθηκαν θέματα, που απασχολούν τα διασυλλογικά πρωταθλήματα των κορυφαίων κατηγοριών. Κατατέθηκαν ορισμένες προτάσεις από τα σωματεία και θα ληφθούν υπόψη από την Τεχνική Επιτροπή, ενώ διαπιστώθηκε άλλη μια φορά η κοινή πρόθεση για βελτίωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Επιπλέον, η ομοσπονδία ενημέρωσε για την ενίσχυση του εξοπλισμού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (που θ’ αποτελεί και φέτος για τα πρωταθλήματα τον κύριο τόπο διεξαγωγής αγώνων) και γενικά όσες ενέργειες έχει κάνει για να καλυτερεύσει την εικόνα για το άθλημα. Σημαντικό για την ομοσπονδία τέλος, ότι προχώρησε σε μία ακόμα συνάντηση με τα σωματεία, όπως είχε υποσχεθεί και παράλληλα είδε από αυτά καλή ανταπόκριση.

Θυμίζουμε ότι τα πρωταθλήματα των κορυφαίων κατηγοριών αρχίζουν στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025. Η Α1 ανδρών θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΕΦ, η Α1 γυναικών στη Φλώρινα, η Α2 ανδρών και γυναικών στο φαληρικό στάδιο.