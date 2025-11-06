Hellenic Championship: Με «Νόλε» το σημερινό πρόγραμμα στο Telekom Center Athens

Οnsports Τeam

Με όλους τους αγώνες της προημιτελικής φάσης συνεχίζεται το ιστορικό Hellenic Championship, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να «κλέβει» και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας.

Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των προημιτελικών στο Hellenic Championship, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Telekom Center Athens. Και φυσικά ο αγώνας που τραβάει όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι αυτός μεταξύ Τζόκοβιτς και Μπόρζες που θα λάβει χώρα στο κεντρικό court.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 13:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Σεμπάστιαν Κόρντα (ΗΠΑ) και τον Μιόμιρ Κετσμάνοβιτς (Σερβία), δύο παίκτες που φημίζονται για το επιθετικό τους παιχνίδι και υπόσχονται ένα ιδιαίτερα θεαματικό ματς.

Ακολουθεί, όχι πριν τις 15:00, το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Αλεξάντρ Μούλε και τον Λορέντσο Μουζέτι. Ο Ιταλός, Νο2 του ταμπλό, επιστρέφει στο court του ΟΑΚΑ μετά τη συγκλονιστική ανατροπή του απέναντι στον Σταν Βαβρίνκα, διεκδικώντας θέση στα ημιτελικά απέναντι στον φορμαρισμένο Γάλλο.

Το απόγευμα (όχι πριν τις 18:00), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες από την Πορτογαλία, σε έναν αγώνα που αναμένεται να γεμίσει τις εξέδρες του Telekom Center.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Μάρκος Γκίρον και τον Γιανίκ Χάνφμαν, που προέρχεται από τα προκριματικά και θα διεκδικήσει ακόμη μία έκπληξη στη διοργάνωση.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα

CENTER COURT (έναρξη 13:00)

Σεμπάστιαν Κόρντα vs Μιόμιρ Κετσμάνοβιτς

[5] Αλεξάντρ Μούλε vs [2] Λορέντσο Μουζέτι

Όχι πριν τις 18:00

[1] Νόβακ Τζόκοβιτς vs [6] Νούνο Μπόρζες

Μάρκος Γκίρον vs [Q] Γιανίκ Χάνφμαν

GRANDSTAND (έναρξη 15:00)