Ένας διαγωνισμός που σε στέλνει απευθείας στο court του Hellenic Championship ATP 250
Στο άκουσμα των λέξεων «indoor hard courts», «διεθνής γιορτή αθλητισμού», «τουρνουά ATP Tour στην Αθήνα» και «Telekom Center Basketball Arena», ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό; Ναι, σωστά σκέφτηκες. Το Hellenic Championship ATP 250, που επιστρέφει στην Αθήνα, στο Telekom Center Basketball Arena, και γίνεται το πρώτο τουρνουά ATP Tour που διοργανώνεται στη χώρα από το 1994.
Αν είσαι πιστός αναγνώστης μας, το ξέρεις ήδη. Και επειδή είμαστε σίγουροι πως τη στιγμή που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, έχεις κιόλας μεταφερθεί στο court, δεν θα κρατήσουμε άλλο την αγωνία σου. Για την ακρίβεια, επειδή γνωρίζουμε ότι η αδρεναλίνη σου φτάνει στα ύψη μόνο στη σκέψη ονομάτων όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς (κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam και χρυσός Ολυμπιονίκης) και ο Σταν Βαβρίνκα (κάτοχος 3 Grand Slam) να «ρίχνονται» στη μάχη, διεκδικώντας μία διάκριση στο τουρνουά, σου δίνουμε την ευκαιρία να ζήσεις τη… δράση από κοντά.
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι, από τις 4 Νοεμβρίου στις 17:00 έως τις 5 Νοεμβρίου στις 12:00, να πατήσεις follow στον λογαριασμό του @onsportsgr και του @telekomcenterathens στο Instagram, να κάνεις like στη σχετική ανάρτηση και mention 3 φίλους σου στα σχόλια κάτω από αυτήν. Ακολούθησε τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση -η οποία και θα σου αποσταλεί μέσω email από την εταιρεία White Veil- για το Hellenic Championship ATP 250, στις 5 Νοεμβρίου.
ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “TELECOM CENTER ATHENS” @ ONSPORTS.GR»
Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2025, η εταιρεία με την επωνυμία «DPG DIGITAL MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της Καρυάτιδων αρ. 16, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες του ιστοτόπου www.onsports.gr στο Instagram. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.onspοrts.gr στο Instagram ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.
- Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο instagram και ακολουθούν τη σελίδα @onsportsgr. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που θα ακολουθήσει (“follow”) τη σελίδα @onsportsgr στο Instagram (https://www.instagram.com/onsportsgr/?hl=el), θα ακολουθήσει (“follow”) τη σελίδα @telecomcenterathens (https://www.instagram.com/telekomcenterathens/?hl=da) στο Instagram και θα κάνει “mention” τρείς (3) φίλους του στο post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό Instagram του onsports.gr (https://www.instagram.com/onsportsgr/?hl=el). Προχωρώντας στην ανωτέρω ενέργεια, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπουwww.onsports.gr .
- Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
- Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται εφόσον ο χρήστης/συμμετέχων ακολουθήσει (“follow”) τη σελίδα @onsportsgr στο Instagram (https://www.instagram.com/onsportsgr/?hl=el), ακολουθήσει τη σελίδα @telecomcenterathens (https://www.instagram.com/telekomcenterathens/?hl=da) στο Instagram και κάνει “mention” τρεις (3) φίλους του στο post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό Instagram του onsports.gr (https://www.instagram.com/onsportsgr/?hl=el). Ενεργώντας κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, ο επισκέπτης αποδέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση. Σχόλια με κακόβουλο ή προσβλητικό περιεχόμενο θα αφαιρούνται και οι υποβάλλοντες αυτά θα αποκλείονται από την κλήρωση.
- Αντικείμενο Διαγωνισμού:
Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι:
Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για το ATP250 και συγκεκριμένα για τους αγώνες τένις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 05/11/2025 στο Telecom Center Athens.
- Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό:Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Τρίτη 04/11/2025 ώρα 17:00 μ.μ. έως τη Τετάρτη 05/11/2025 ώρα 12:00 το μεσημέρι.
- Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι δύο (2) νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση. Ο κάθε νικητής θα κερδίσει από μία (1) διπλή πρόσκληση για το ATP250 και συγκεκριμένα για τους αγώνες τένις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 05/11/2025 στο Telecom Center Athens.
- Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητή του διαγωνισμού: Οι δύο (2) δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την Τετάρτη 5 Νοεβρίου 2025και ώρα 12:15 το μεσημέρι στα γραφεία της Εταιρείας. Από τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν επίσης δύο (2) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας του νικητή κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
- Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του προσώπου – χρήστη της σελίδας στο facebook μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής κατά τη σειρά ανάδειξής του.
- Ειδοποίηση νικητών. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω direct message στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, και θα πρέπει να αποστείλει - έως την Τετάρτη 05/11/2025 στις 13:00 μ.μ. μέσω Direct Message στο Instagram του onsports.gr - το ονοματεπώνυμό του και το ΑΜΚΑ του, τη διεύθυνσή του, το e-mail του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από το νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω απευθείας μηνύματος (direct message) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έως την Τετάρτη 05/11/2025 στις 13:30 μ.μ..
- Παραλαβή δώρου. Η διάθεση των προσκλήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά με email από την εταιρεία WHITE VEIL, σύμφωνα με τα στοιχεία του νικητή που θα δηλώσει κατά την επικοινωνία του με την Εταιρεία. Ο νικητής, με δική του μέριμνα, θα πρέπει να εκτυπώσει την πρόσκληση και να τη φέρει μαζί του κατά την προσέλευσή του στον χώρο που θα διεξαχθούν οι αγώνες. Η εξαργύρωση του δώρου, πρέπει να πραγματοποιηθεί την 05/11/2025, διαφορετικά ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου. Σε περίπτωση που οι αγώνες αναβληθούν/ματαιωθούν για οποιονδήποτε λόγο, ή καταστεί αδύνατη η παρακολούθησή τους, ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου.
- Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.
- Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο δικαιούχος δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.
- Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικά διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή του δώρου από το νικητή. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός του νικητή, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.onsports.gr ).
- Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι απλή διεκπεραιώτρια του διαγωνισμού και ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία στην εκτέλεση τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσει νικητής.
- Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.onsports.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.
- Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.
Για την Εταιρεία