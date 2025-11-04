Ένας διαγωνισμός που σε στέλνει απευθείας στο court του Hellenic Championship ATP 250

Οnsports Τeam

Στο άκουσμα των λέξεων «indoor hard courts», «διεθνής γιορτή αθλητισμού», «τουρνουά ATP Tour στην Αθήνα» και «Telekom Center Basketball Arena», ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό; Ναι, σωστά σκέφτηκες. Το Hellenic Championship ATP 250, που επιστρέφει στην Αθήνα, στο Telekom Center Basketball Arena, και γίνεται το πρώτο τουρνουά ATP Tour που διοργανώνεται στη χώρα από το 1994.

Αν είσαι πιστός αναγνώστης μας, το ξέρεις ήδη. Και επειδή είμαστε σίγουροι πως τη στιγμή που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, έχεις κιόλας μεταφερθεί στο court, δεν θα κρατήσουμε άλλο την αγωνία σου. Για την ακρίβεια, επειδή γνωρίζουμε ότι η αδρεναλίνη σου φτάνει στα ύψη μόνο στη σκέψη ονομάτων όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς (κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam και χρυσός Ολυμπιονίκης) και ο Σταν Βαβρίνκα (κάτοχος 3 Grand Slam) να «ρίχνονται» στη μάχη, διεκδικώντας μία διάκριση στο τουρνουά, σου δίνουμε την ευκαιρία να ζήσεις τη… δράση από κοντά.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι, από τις 4 Νοεμβρίου στις 17:00 έως τις 5 Νοεμβρίου στις 12:00, να πατήσεις follow στον λογαριασμό του @onsportsgr και του @telekomcenterathens στο Instagram, να κάνεις like στη σχετική ανάρτηση και mention 3 φίλους σου στα σχόλια κάτω από αυτήν. Ακολούθησε τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση -η οποία και θα σου αποσταλεί μέσω email από την εταιρεία White Veil- για το Hellenic Championship ATP 250, στις 5 Νοεμβρίου.