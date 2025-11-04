Με Γιώργο Κοντό και φέτος στο τιμόνι!

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιώργο Κοντό στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο και για τη νέα χρονιά.

Ο έμπειρος προπονητής ανέφερε «Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και ειδικότερα τον Πρόεδρο, κ. Δημήτρη Βρανόπουλο, για την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το πρόσωπό μου, ανανεώνοντας τη συνεργασία μας και δίνοντάς μου τη δυνατότητα να συνεχίσω στο τιμόνι της ομάδας από τον Απρίλιο του 2023 έως σήμερα. Είναι τιμή για μένα να εργάζομαι σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο, με τα καλύτερα «εργαλεία» – τους αθλητές μας – και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Η ευθύνη είναι μεγάλη, καθώς ο στόχος παραμένει πάντα ένας: οι επιτυχίες και οι τίτλοι! Άλλωστε, Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος! Φέτος έχει δημιουργηθεί ένα δυναμικό ρόστερ με σκοπό να επιστρέψει η ομάδα στις επιτυχίες, να κατακτήσει και τους δύο εγχώριους τίτλους και να διεκδικήσει μια ακόμη καλύτερη θέση στην Ευρώπη. Η δική μου ευθύνη είναι να δημιουργήσω ένα ανταγωνιστικό σύνολο, που με την αγωνιστικότητά του και την αυταπάρνησή του θα φέρει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ αξίζει στον 6ο παίκτη μας, τον κόσμο του Παναθηναϊκού!

Κάθε χρόνο η στήριξή σας μεγαλώνει, η παρουσία σας δυναμώνει και η φωνή σας μας δίνει ώθηση να ξεπερνάμε τα όριά μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τον ενθουσιασμό, την αγάπη και την αφοσίωσή σας! Εύχομαι σε όλους υγεία και μια χρονιά γεμάτη δύναμη και επιτυχίες».