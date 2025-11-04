Hellenic Championship ATP 250: Η μεγάλη ώρα του Νόβαk Τζόκοβιτς -Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Τeam

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam αντιμετωπίζει στις 18:00 τον Αλεχάντρο Ταμπίλο, στην πρεμιέρα του Σέρβου σούπερ σταρ στο τουρνουά του Telekom Center Athens.

Η στιγμή που περίμεναν χιλιάδες Έλληνες φίλοι του τένις έφτασε. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετράει αντίστροφα για να κάνει πρεμιέρα στο στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, στο Telekom Center Athens, με τον Σέρβο σούπερ σταρ να αντιμετωπίζει τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στο κεντρικό court.

Οι εξέδρες του κλειστού αναμένεται να είναι κατάμεστες με τον «Νόλε», παρά τα προβλήματά του, να έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη των προσδοκιών.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports6HD και θα ξεκινήσει στις 18:00.

Κακός δαίμονας του Νόλε ο Ταμπίλο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προϊστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στους δύο άνδρες, με τον 28χρονο Χιλιανό να έχει πετύχει δύο νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις! Μάλιστα, ο Ταμπίλο δεν έχει χάσει ούτε σετ κόντρα στον Νόλε!

Οι δυο τους έχουν συναντηθεί σε δύο χωμάτινα Masters, το 2024 στη Ρώμη και το 2025 στο Μόντε Κάρλο με τον Χιλιανό να έχει φύγει θριαμβευτής και στις δύο περιπτώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης (Center Court)

[Q] Μακένζι ΜακΝτόναλντ vs Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι

Σεμπάστιαν Κόρντα vs Νταμίρ Τζούμχουρ

Όχι πριν από τις 18:00