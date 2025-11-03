Ιστορικό χαμηλό για Τσιτσιπά

Onsports Team

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στο Νο34 της παγκόσμις κατάταξης, κάτι που έχει να συμβεί από το 2018, με τον Έλληνα πρωταθλητή να "πληρώνει" τις απουσίες του.

Ο μεγάλος απών από το Hellinic Championship ATP 250 δεν είναι άλλος από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ένας τραυματισμός έχει κρατήσει τον Έλληνα πρωταθλητή μακριά από το ιστορικό τουρνουά και αυτό είναι κάτι που έχει συντελέσει στη μεγάλη πτώση του Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη.

Το Hellenic Championship ATP 250 είναι το πέμπτο συνεχόμενο τουρνουά που χάνει ο Έλληνας παίκτης με αποτέλεσμα να χάνει 8 θέσεις στην κατάταξη και να βρίσκεται πλέον στο Νο34 κάτι που έχει να συμβεί για πρώτη φορά από τον Ιούλιο 2018.

Το θέμα είναι ότι κινδυνεύει πλέον να μην είναι seeded στο Australian Open τον Ιανουάριο, δηλαδή να μην βρίσκεται στους πρώτους 32, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει δύσκολη κλήρωση από το ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα ο Γιάνικ Σίνερ επέστρεψε επίσημα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, κατακτώντας με εντυπωσιακό τρόπο το Paris Masters 2025, μετά τη νίκη του στον τελικό απέναντι στον Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-4, 7-6(4).