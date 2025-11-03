Hellenic Championship ATP 250: Ο σπουδαίος Βαβρίνκα κάνει πρεμιέρα στο Telekom Center Athens

AP Photo/Frank Franklin II

Ο κάτοχος τριών Grand Slam, Σταν Βαβρίνκα μπαίνει το απόγευμα της Δευτέρας (03/11) στη μάχη του Hellenic Championship ATP 250.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού τένις κάνει σήμερα (03/11) πρεμιέρα στο «250άρι» της Αθήνας. Ο λόγος για τον κάτοχος τριών Grand Slam και συνολικά 16 τίτλων ATP, Σταν Βαβρίνκα.

Γνωστός για το πιο δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι, ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό με το πάθος και την ακρίβειά του. Ο Βαβρίνκα αντιμετωπίζει τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 14:00 με το παιχνίδι του Νταμίρ Τζουμχούρ κόντρα στον Τζέικομπ Φίρνλεϊ, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με τον Καμίλ Μάιχζρακ. Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα, τόσο ο Λάσλο Τζέρε, όσο κι ο Ρέιλι Οπέλκα.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας του Hellenic Championship ATP 250