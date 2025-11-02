Hellenic Championship ATP 250: Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Σακελλαρίδης

EUROKINISSI

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έδωσε τη μάχη του κόντρα στον Νούνο Μπόρζες, αλλά ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6(4), 6-3), στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του Hellenic Championship ATP 250.

Το εμπόδιο του Πορτογάλου ήταν εξ αρχής υψηλό για τον Έλληνα τενίστα.

Ο Σακελλαρίδης, πάντως, έδωσε μεγάλη μάχη και τελικά λύγισε στις λεπτομέρειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο, με τον Μπόρζες να το κερδίζει στο tie-break, εκμεταλλευόμενος ένα mini-break που έκανε για να επικρατήσει με 7-6(4).

Ένας τυχερός πόντος στο 5ο game άλλαξε το ρυθμό στο παιχνίδι, καθώς ο Πορτογάλος τενίστας έκανε break, με το οποίο πήρε... αέρα δύο games (4-2), φτάνοντας τελικά στο 6-3 και το 2-0.

Ο Μπόρζες αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Λάσλο Τζέρε στον δεύτερο γύρο, εκτός κι αν ο Σέρβος πέσει θύμα έκπληξης κόντρα σε έναν lucky loser που θα αντιμετωπίσει (δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός).