Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς έκανε προπόνηση στο Telekom Center Athens κι αποθεώθηκε!
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Νοεμβρίου 2025, 18:22
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς έκανε προπόνηση στο Telekom Center Athens κι αποθεώθηκε!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε για προθέρμανση στο κεντρικό court του Telekom Center Athens και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό του Hellenic Championship ATP 250.

Το κενό που υπήρξε στο πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας μετά το τέλος των προκριματικών και πριν την έναρξη των αγώνων του πρώτου γύρου εκμεταλλεύτηκε ο Σέρβος «σταρ».

Ο Τζόκοβιτς βγήκε στο κεντρικό court του Telekom Center Athens για να κάνει προπόνηση κι όπως ήταν αναμενόμενο γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που ήταν εκείνη την ώρα στις εξέδρες του κλειστού. Τα θετικά νεύματα του «Νόλε» προκάλεσαν ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό στους φίλους του τένις.

Να θυμίσουμε ότι ο Σέρβος θα κάνει πρεμιέρα στο Hellenic Championship ATP 250 την ερχόμενη Τρίτη (04/11).



