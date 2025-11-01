Hellenic Championship ATP 250: Η ώρα του Τζόκοβιτς! – Πότε αγωνίζεται στο Telekom Center Athens

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Telekom Center Athens την ερχόμενη Τρίτη (03/11) στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

Ο θρυλικός «Νόλε», ο οποίος είναι και Νο1 του ταμπλό, πέρασε «bye» από τον πρώτο γύρο και ρίχνεται στη μάχη το απόγευμα της Τρίτης.

Στον δεύτερο γύρο, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Αλεχάντρο Ταμπίλο – Άνταμ Ουόλτον.

Οι Έλληνες φίλαθλοι, αλλά και πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά τον 24 φορές πρωταθλητή Grand Slam να αγωνίζεται στην Αθήνα.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω Ticketmaster, πατώντας ΕΔΩ