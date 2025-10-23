Ομάδες

Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω
Onsports Team 23 Οκτωβρίου 2025, 11:00
ΣΠΟΡ

Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω

Αλλάζει η ώρα αυτή την Κυριακή

Μικρότερες μέρες και λιγότερες ώρες φωτός από την Κυριακή. Με τον μήνα Οκτώβριο, το φθινόπωρο φέρνει επίσης τη θερινή ώρα, η οποία θα επιστρέψει επίσημα μεταξύ Σαββάτου 25 Οκτωβρίου και Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με τη μετατόπιση των ρολογιών, θα υπάρχει μία επιπλέον ώρα φωτός το πρωί, αλλά οι μέρες θα είναι μικρότερες.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.

Οι ψηφιακές συσκευές, όπως τα smartphones, τα smartwatches, οι υπολογιστές, τα tablet και οι κονσόλες παιχνιδιών, ενημερώνονται αυτόματα, ενώ οι «παλιές» αναλογικές συσκευές πρέπει να αλλάζουν χειροκίνητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά το τέλος της αλλαγής της ώρας από το 2018, ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνουν τον τερματισμό της πρακτικής.

 



