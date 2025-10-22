Hellenic Championship ATP 250: «Προτεραιότητά μας το τουρνουά να παραμείνει στην Αθήνα»

INTIME SPORTS

Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του «250αριού» στο Telekom Center Athens, το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου.

Ο μικρότερος αδερφός του Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τις δυσκολίες του να μεταφερθεί το τουρνουά από το Βελιγράδι στην Αθήνα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, αλλά παράλληλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Telecom Center Athens, αλλά και τη βοήθεια που προσέφερε ο Παναθηναϊκός.

«Πιστεύω πως θα είναι μία από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει ποτέ. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση αυτού του είδους στην Αθήνα και στην Ελλάδα εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Η οργάνωσή της σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν μια τεράστια πρόκληση, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μιλάμε στη Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι η σύμβαση είναι μονοετής, αλλά στόχος της οικογένειας είναι το τουρνουά να καθιερωθεί στην Αθήνα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το τουρνουά ως μια μεμονωμένη διοργάνωση, επιθυμούμε να το καθιερώσουμε για πολλά χρόνια στην Αθήνα, καθώς είναι μία αγορά που είχε να προσεγγιστεί 30 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να προσφέρουμε μια επιτυχημένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση, ώστε το ATP να είναι ικανοποιημένο από την εποπτεία και τη συνεργασία, και ευελπιστούμε από τον Νοέμβριο κιόλας, μετά το πέρας του τουρνουά να διαπραγματευτούμε την παράταση της άδειας για αρκετά ακόμη χρόνια».