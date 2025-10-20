Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακό «μεσαίωνα»

Onsports Team

Δικαστικοί μπελάδες και σοβαρότατες καταγγελίες εις βάρος του Salt Bae

Υπό κατάρρευση βρίσκεται η «γαστρονομική αυτοκρατορία» του Salt Bae, έπειτα από καταγγελίες πρώην εργαζόμενων που κάνουν λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα» και «πονηρές» απαιτήσεις από τις γυναίκες που απασχολούνταν στα εστιατόρια.

Ο Τούρκος σεφ Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστός παγκοσμίως ως Salt Bae, βρίσκεται σε σοβαρές περιπέτειες. Πρώην εργαζόμενοι στα εστιατόριά του καταγγέλλουν τοξικές συνθήκες, εξουθενωτικά ωράρια και κακοποιητικές πρακτικές, ενώ, η δημόσια εικόνα του καταρρέει υπό το βάρος δικαστικών υποθέσεων.

Ο σεφ που αποτελούσε για χρόνια σύμβολο της πολυτέλειας, σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και φθίνουσα δημοφιλία στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα τελευταία χρόνια, πρώην εργαζόμενοι του σεφ άρχισαν να περιγράφουν μία σκοτεινή πραγματικότητα πίσω από τα πλούσια τραπέζια. Μιλούν για αυστηρή πειθαρχία, υπερβολικές απαιτήσεις, ποινές για μικρά λάθη και ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

Πρώην υπάλληλος ανέφερε πως τιμωρήθηκε επειδή… ήπιε νερό στη βάρδια, ενώ, άλλοι μιλούν για ψυχολογική πίεση και ταπείνωση. Ανάμεσα στις σοβαρότερες καταγγελίες βρίσκεται η απαίτηση του Salt Bae να του κάνουν μασάζ γυναίκες υπάλληλοι, καθώς και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε εστιατόρια στο εξωτερικό.

Το 2019, πρώην μπαργούμαν στη Νέα Υόρκη υπέβαλε μήνυση για παρενόχληση και προσβλητική συμπεριφορά, ενώ, άλλοι πρώην εργαζόμενοι τον κατηγορούν για μη καταβολή υπερωριών και παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι δικαστικές διαμάχες συνεχίζονται και η φήμη του σεφ έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Η αμφιλεγόμενη φιλία με τον Diddy

Πρόσφατα, ο Salt Bae δέχτηκε νέο «κύμα» αρνητικής δημοσιότητας λόγω της φιλικής του σχέσης με τον ράπερ Sean Diddy Combs, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τούρκος σεφ συνέχισε να δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες με τον καλλιτέχνη, προκαλώντας έντονες επικρίσεις και επιπλέον «βάρος» στην εικόνα του.