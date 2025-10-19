Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 18:25
ΣΠΟΡ

Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

Δεύτερη νίκη στη σειρά για τη Μαρία Σάκκαρη, παρά τη διακοπή λόγω βροχής στα μέσα του αγώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν επηρεάστηκε από τη διακοπή και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο55 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στο πλαίσιο του 2ου και τελευταίου προκριματικού γύρου τη Σούζαν Λάμενς από την Ολλανδία (Νο57) με 6-3, 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών και θα συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά με την επωνυμία "Toray Pan Pacific Open Tennis".

Ο αγώνας διεκόπη για περίπου δύο ώρες, στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, λόγω βροχόπτωσης και συνεχίστηκε στο κεντρικό κορτ, το οποίο διέθετε οροφή.

Μετά την επανέναρξη του αγώνα η Σάκκαρη κατάφερε να κάνει break και να προηγηθεί 4-3 στο δεύτερο σετ. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκτησε ψυχολογία, κατάφερε να πάρει και τα επόμενα δύο γκέιμ και να πανηγυρίσει τη νίκη-πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
14 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία
39 λεπτά πριν Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία
SUPER LEAGUE
Super League, Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: Ο Λάμπρου «χτύπησε» στις καθυστερήσεις!
49 λεπτά πριν Super League, Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: Ο Λάμπρου «χτύπησε» στις καθυστερήσεις!
SUPER LEAGUE
Live Super League: Η «μονομαχία» Άρη – Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη
1 ώρα πριν Live Super League: Η «μονομαχία» Άρη – Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της