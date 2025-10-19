Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες

Onsports Team

Ο Σκανδιναβός τενίστας τραυματίστηκε σοβαρά στο ATP250 της Στοκχόλμης και θα μπει στο χειρουργείο κάτι που σημαίνει πολύμηνη απουσία.

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Χόγλκερ Ρούνε. Ο Δανός τενίστας αγωνιζόταν στον ημιτελικό του ATP250 της Στοκχόλμης με αντίπαλο τον Ουγκό Ουμπέρ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, άφησε μια φάση και φάνηκε να πονά ιδιαίτερα.

Μάλιστα, έδειξε να καταλαβαίνει πως δεν είναι κάτι απλό. Γύρισε σε δικούς του ανθρώπους και έκανε νόημα πως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα προσπαθούσε να πατήσει αλλά πονούσε υπερβολικά.

Το Νο.10 στον κόσμο διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα. Θα μπει άμεσα στο χειρουργείο και η απουσία του θα είναι πολύμηνη. Έως και 6 μήνες, αν και τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά την επέμβαση.