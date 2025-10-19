Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 00:05
ΣΠΟΡ

Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες

Ο Σκανδιναβός τενίστας τραυματίστηκε σοβαρά στο ATP250 της Στοκχόλμης και θα μπει στο χειρουργείο κάτι που σημαίνει πολύμηνη απουσία.

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Χόγλκερ Ρούνε. Ο Δανός τενίστας αγωνιζόταν στον ημιτελικό του ATP250 της Στοκχόλμης με αντίπαλο τον Ουγκό Ουμπέρ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, άφησε μια φάση και φάνηκε να πονά ιδιαίτερα.

Μάλιστα, έδειξε να καταλαβαίνει πως δεν είναι κάτι απλό. Γύρισε σε δικούς του ανθρώπους και έκανε νόημα πως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα προσπαθούσε να πατήσει αλλά πονούσε υπερβολικά.

Το Νο.10 στον κόσμο διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα. Θα μπει άμεσα στο χειρουργείο και η απουσία του θα είναι πολύμηνη. Έως και 6 μήνες, αν και τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά την επέμβαση.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες
2 ώρες πριν Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες
SUPER LEAGUE
Κόντης: «Προετοιμαστήκαμε καλά, έχουμε και το μομέντουμ»
3 ώρες πριν Κόντης: «Προετοιμαστήκαμε καλά, έχουμε και το μομέντουμ»
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Αλλαγή στην κορυφή πριν τα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός
3 ώρες πριν Super League Βαθμολογία: Αλλαγή στην κορυφή πριν τα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή
3 ώρες πριν Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της