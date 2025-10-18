Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε την Τουρκάλα Σονμέζ κι είναι ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό στο Τόκιο

EPA/MARK LYONS, ΑΜΠΕ

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε την προσπάθεια της στο Pan Pacific Open του Τόκιο, με μια σημαντική νίκη, η οποία τη φέρνει ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό του τουρνουά για το WTA 500.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Ζεϊνέπ Σανμέζ, στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού του «500αριού».

Η Σάκκαρη πήρε μια άτυπη ρεβάνς από την Τουρκάλα, η οποία την είχε νικήσει νωρίτερα στη σεζόν στο πλαίσιο του τουρνουά της Μέριδα στο Μεξικό.

Η 30χρονη Πρωταθλήτρια είχε πολύ καλή εμφάνιση σε ένα δύσκολο κι απαιτητικό παιχνίδι, καταφέρνοντας έτσι να περάσει στον δεύτερο προκριματικό. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Σάσνοβιτς – Λάμενς με… έπαθλο την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό, όπου πιθανοί αντίπαλοι είναι οι Γουανγκ, Τζόιντ, Κέσλερ και Κριστιάν.