Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε την Τουρκάλα Σονμέζ κι είναι ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό στο Τόκιο
EPA/MARK LYONS, ΑΜΠΕ
Οnsports team 18 Οκτωβρίου 2025, 13:09
Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε την Τουρκάλα Σονμέζ κι είναι ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό στο Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε την προσπάθεια της στο Pan Pacific Open του Τόκιο, με μια σημαντική νίκη, η οποία τη φέρνει ένα βήμα πριν το κυρίως ταμπλό του τουρνουά για το WTA 500.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Ζεϊνέπ Σανμέζ, στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού του «500αριού».

Η Σάκκαρη πήρε μια άτυπη ρεβάνς από την Τουρκάλα, η οποία την είχε νικήσει νωρίτερα στη σεζόν στο πλαίσιο του τουρνουά της Μέριδα στο Μεξικό.

Η 30χρονη Πρωταθλήτρια είχε πολύ καλή εμφάνιση σε ένα δύσκολο κι απαιτητικό παιχνίδι, καταφέρνοντας έτσι να περάσει στον δεύτερο προκριματικό. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Σάσνοβιτς – Λάμενς με… έπαθλο την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό, όπου πιθανοί αντίπαλοι είναι οι Γουανγκ, Τζόιντ, Κέσλερ και Κριστιάν.



