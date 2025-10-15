Ομάδες

Six Kings Slam: Έχασε ο Τσιτσιπάς από τον Σίνερ, πήρε 1,5 εκατ. δολάρια
Onsports Team 15 Οκτωβρίου 2025, 23:14
ΣΠΟΡ

Six Kings Slam: Έχασε ο Τσιτσιπάς από τον Σίνερ, πήρε 1,5 εκατ. δολάρια

Ήττα με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Γιάνικ Σίνερ, με τον Έλληνα τενίστα για αυτή τη συμμετοχή να εισπράττει τεράστιο ποσό.

Έναν αγώνα πρόλαβε να δώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Six Kings Slam που διεξάγεται στο Ριάντ. Ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ, απ’ τον οποίο και ηττήθηκε 2-0 σετ.

Έχασε το πρώτο με 6-2 και το δεύτερο με 6-3, σε συνολικά 76 λεπτά. Έτσι ο Ιταλός συνεχίζει και ο Τσιτσιπάς δε θα έχει την ευκαιρία για το «χρυσό» έπαθλο του φιλικού event της Σαουδικής Αραβίας.

Πάντως, ακόμη και για αυτά τα 76 λεπτά συμμετοχής, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα εισπράξει 1.500.000 δολάρια. Οπότε αν και ηττημένος, σίγουρα επιστρέφει κερδισμένος οικονομικά από τη συμμετοχή του.

g3tu3dxw8aewdj5.jpg

 



