Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο!
Οnsports team 13 Οκτωβρίου 2025, 18:41
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο «Six Kings Slam», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας κι είναι το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο24 της παγκόσμιας κατάταξης, αντικαθιστά τον Βρετανό, Τζακ Ντρέιπερ.

Ο Τσιτσιπάς, λοιπόν, θα δώσει το «παρών» στο χρυσοφόρο τουρνουά, το οποίο θα γίνει το διάστημα 15-18 Οκτωβρίου και θα συμμετάσχουν επίσης οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (15/10) τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τίτλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, για μια θέση στον τελικό. Στην άλλη πλευρά του bracket, o Χόλγκερ Ρούνε θα «μονομαχήσει» με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ κι ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο κάθε τενίστας μόνο από τη συμμετοχή του θα προσθέσει 1.500.000 δολάρια, ενώ ο νικητής θα δει στον τραπεζικό λογαριασμό του 6.000.000 δολάρια!

Οι αγώνες θα μεταδοθούν live από το Netflix.

Πρόγραμμα 1ης ημέρας – Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

  • Αλεξάντερ Ζβέρεφ vs Τέιλορ Φριτς – 19:30
  • Γιάνικ Σίνερ vs Στέφανος Τσιτσιπάς – αμέσως μετά


