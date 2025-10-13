Μαρία Σάκκαρη: Ήττα με ανατροπή από την Κρούγκερ στην Οσάκα

EPA/FRANCISCO GUASCO

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ (6-2, 3-6, 4-6) από την Άσλεϊ Κρούγκερ κι είπε πρόωρο «αντίο» στο τουρνουά της Οσάκα.

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ, αλλά η Αμερικανίδα έκανε το… come back και πήρε την πρόκριση για τον 2ο γύρο, έπειτα από 2 ώρες κι 22 λεπτά.

Στην επόμενη φάση, στο «250άρι» τουρνουά, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Νάο Χιμπίνο και την Όλγκα Ντανίλοβιτς.

Όσον αφορά στη Σάκκαρη θα επιστρέψει στα court σε λίγες ημέρες, καθώς θα λάβει μέρος στο «500αρι» τουρνουά του Τόκιο, το οποίο θα είναι κι η τελευταία υποχρέωση της για το 2025.