Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΕΡΑ ΣΠΟΡ: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «Πρόσωπα»
INTIME SPORTS
Οnsports team 14 Οκτωβρίου 2025, 02:39
ΣΠΟΡ

ΕΡΑ ΣΠΟΡ: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «Πρόσωπα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «Πρόσωπα» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην εκπομπή «Πρόσωπα» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00.

Ο Ισίδωρος Κούβελος συζητά για το όραμα και τις αξίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και για τις σπουδαίες προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών.

Επιπλέον, μιλά για τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για την προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων, εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες (2028).



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
ΕΡΑ ΣΠΟΡ: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «Πρόσωπα»
18 λεπτά πριν ΕΡΑ ΣΠΟΡ: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «Πρόσωπα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πέρασε δύσκολα από το Μπέλφαστ η Γερμανία - Ισοπαλία για τη Γαλλία
3 ώρες πριν Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πέρασε δύσκολα από το Μπέλφαστ η Γερμανία - Ισοπαλία για τη Γαλλία
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Παρουσίασε τις φανέλες της νέας σεζόν - «Είναι η ζωή μας και το πάθος μας»
4 ώρες πριν ΑΕΚ: Παρουσίασε τις φανέλες της νέας σεζόν - «Είναι η ζωή μας και το πάθος μας»
MUNDIAL
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Έγραψε Ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι - Για πρώτη φορά στα τελικά Μουντιάλ
4 ώρες πριν Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Έγραψε Ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι - Για πρώτη φορά στα τελικά Μουντιάλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved