ΕΡΑ ΣΠΟΡ: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «Πρόσωπα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «Πρόσωπα» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην εκπομπή «Πρόσωπα» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00.

Ο Ισίδωρος Κούβελος συζητά για το όραμα και τις αξίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και για τις σπουδαίες προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών.

Επιπλέον, μιλά για τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για την προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων, εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες (2028).