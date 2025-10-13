Ρόγκα: «Είμαι εδώ γιατί η ζωή συνεχίζεται και είναι γεμάτη προκλήσεις»

Οnsports Τeam

Η Πέννυ Ρόγκα κέρδισε τη μεγαλύτερη "μάχη" της ζωής της και είναι έτοιμη να επιστρέψει στα παρκέ της Volley League.

Η Πέννη Ρόγκα αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα για όλους μας. Η Πέννυ Ρόγκα έδωσε τη μεγάλυτερη "μάχη" της ζωής της και όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά έδειξε σε όλους πως είναι να δίνεις τον αγώνα αυτό με αξιπρέπεια, πίστη και στο τέλος να βγαίνεις νικητής.

Η Πέννυ Ρόγκα είναι εδώ και είναι αποφασισμένη να επιστρέψει πιο δυνατή από ποτέ. Και να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

Η λίμπερο του Παναθηναϊκού, έναν χρόνο μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, επιστρέφει υγιής στην αγωνιστική δράση.

Με ανάρτησή της στο Instagram, δήλωσε έτοιμη για νέες προκλήσεις!

«And so the story begins again... Επιστροφή στο δεύτερο σπίτι μου... Μετά από μια σκληρή μάχη εκτός γηπέδων ήρθε η ώρα να δώσω καινούριες "μάχες" στο παρκέ. Είμαι εδώ γιατί η ζωή συνεχίζεται και είναι γεμάτη προκλήσεις... και είμαι έτοιμη για αυτές!», αναφέρει στο post της η Πέννυ Ρόγκα.