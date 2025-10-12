Μόντο Ντουπλάντις: Ο «βασιλιάς» των αιθέρων έχει... υψοφοβία - Βίντεο

Οnsports Τeam

Αποτελεί τον κορυφαίο αθλητή του στίβου στα άλματα και δεδομένα τον κορυφαίο όλων των εποχών στο επί κοντώ. Οι επιδόσεις του είναι μυθικές και αυτή τη στιγμή μοιάζει απίθανο να ξεπεραστούν στο μέλλον.

Ο Μόντο Ντουπλάντις, τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατέρριψε για μια ακόμα φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας το ορόσημο των 6,30 μέτρων!

Ο 25χρονος Σουηδός βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Άβεστα, ώστε να δει τους δικούς του ανθρώπους και να ξεκουραστεί ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Η πόλη των περίπου 15.000 κατοίκων είναι ιδιαίτερη και πολύ περήφανη για τον... ηρώα της. Μάλιστα, στο γήπεδο της πόλης υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένας πήχης του επί κοντώ, ο οποίος ανεβαίνει κάθε φορά στο ύψος του παγκοσμίου ρεκόρ που σπάει ο Ντουπλάντις.

Στην τελετή που έγινε για να ανέβει ο πήχης στα 6,30 μέτρα, έδωσε και ο ίδιος το παρών και μάλιστα σκαρφάλωσε με γερανό για να βάλει ο ίδιος την μπάρα στο σωστό σημείο.

Ωστόσο, μιλώντας στα σουηδικά Μέσα,αποκάλυψε τον μεγάλο του φόβο, ο οποίος παραδόξως είναι το... ύψος! «Στην πραγματικότητα, φοβάμαι λίγο τα ύψη όταν δεν υπάρχει στρώμα από κάτω», τόνισε ο Μόντο Ντουπλάντις.

Δείτε το σχετικό βίντεο: