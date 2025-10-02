Ομάδες

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-14: Κατέκτησαν το Super Cup του πόλο οι «ερυθρόλευκες»
EUROKINISSI
Οnsports team 02 Οκτωβρίου 2025, 20:14
ΣΠΟΡ

Ο Ολυμπιακός πήρε (14-11) το ντέρμπι με τη Βουλιαγμένη και κατέκτησε το Super Cup στο πόλο γυναικών.

Η αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου ήταν συγκλονιστική, με τον πρώτο τίτλο της σεζόν να «βάφεται» ερυθρόλευκος.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ ως το τέλος του τρίτου οκταλέπτου (11-11), αλλά στην τελευταία περίοδο το συγκρότημα του Δημήτρη Κραβαρίτη φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις και πιο «καθαρό» μυαλό.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με γκολ της Τριχά, αύξησε τη διαφορά με τρομερή προσπάθεια της Σάντα στην κόντρα κι η Πλευρίτου σε παίκτρια παραπάνω «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του Πειραιά, που κράτησε την αντίπαλο της «άσφαιρη» στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Η Βάσω Πλευρίτου ήταν με τέσσερα τέρματα η κορυφαία του Ολυμπιακού, ο οποίος θα κοντραριστεί ξανά με τη Βουλιαγμένη την ερχόμενη Κυριακή (05/10, 15:00), στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Α1 Πόλο Γυναικών.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιώση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Β.Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.



