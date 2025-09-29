Πολύμερος για Ντούσκο: «Κλαίμε όλοι από χαρά - Έκανε την κούρσα της ζωής του»

Onsports Team

Χαρούμενοι από την τεράστια επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου εμφανίστηκαν ο Βασίλης Πολύμερος, πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας και ο Τζιάνι Ποστιλιόνε, προπονητής του Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στέφανος Ντούσκος ανέβηκε και πάλι στην κορυφή του κόσμου. Πραγματοποιώντας μία εξαιρετική κούρσα στον τελικό του απλού σκιφ, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, ο 28χρονος πρωταθλητής εμφανίστηκε συγκινημένος από την προσπάθεια και αφιέρωσε σ’ όλους τους Έλληνες τη νέα κορυφή που «έπιασε».

Συγκινημένοι για τη νέα του επιτυχία εμφανίστηκαν και οι Βασίλης Πολύμερος και Τζιάνι Ποστιλιόνε. Ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας και ο προπονητής του Έλληνα κωπηλάτη μίλησαν για το χρυσό μετάλλιο.

«Κλαίμε όλοι από χαρά. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ο Στέφανος μας έκανε υπερήφανους. Έκανε την κούρσα της ζωής του. Ήταν στα μέτρα του και έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε. Δεν έχει συμβεί ξανά να πάρουμε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. Είναι άθλος αυτό που πέτυχε, γιατί υστερεί σωματικά σε σχέση με τους αντιπάλους του, αλλά η ψυχή και το πείσμα, μαζί με την προπόνηση, τον έκαναν πρωταγωνιστή», ανέφερε ο Βασίλης Πολύμερος.

Από την πλευρά του, ο Τζιάνι Ποστιλιόνε σχολίασε: «Φυσικά και είμαστε χαρούμενοι. Δούλεψε εδώ και τέσσερα χρόνια για να φτάσει εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και την απόλυτη αφοσίωσή του. Η ελληνική κωπηλασία είναι πλέον σε καλύτερη θέση. Ο Στέφανος είναι εξαιρετικός κωπηλάτης και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει για να το ξανακάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες».