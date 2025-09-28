Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Onsports Team

Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο απλό σκιφ είναι πλέον ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, κατέκτησε και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε δυνατά την κούρσα και στο πρώτο μισό ήταν στη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ. Όμως, στα τελευταία μέτρα κατάφερε να ανέβει και με τρομερά ψυχικά αποθέματα τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:36,75.

Πίσω του τερμάτισε ο Όλιβερ Τσάιντλερ με χρόνο 6:37,17, ενώ ακολούθησε ο Γεβγκένι Ζάλατι από την Ρωσία με χρόνο 6:38,60.

Δείτε την κούρσα που χάρισε το χρυσό στον Στέφανο Ντούσκο: