Κριστιάνο Ρονάλντο: Κλείνει το 2025 με ένα ακόμα ρεκόρ στον δρόμο για τα 1.000 γκολ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι, φτάνοντας ττα 14 ημερολογιακά έτη με περισσότερα από 40 γκολ!

Με τον πλέον γνώριμο τρόπο του, δηλαδή βρίσκοντας τα αντίπαλα δίχτυα, ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2025 ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σκόραρε ξανά με τη φανέλα της Αλ Νασρ, έστω κι αν αυτή τη φορά το γκολ ήρθε με μεγάλη δόση τύχης. Σε σουτ συμπαίκτη του, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του «CR7» και κατέληξε στα δίχτυα, προσθέτοντας ακόμη ένα τέρμα στον αστείρευτο λογαριασμό του.

من كل الزوايا! ??

كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر في مرمى الاتفاق ⚽️#الاتفاق_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/1TeKvrf4IX — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 30, 2025

Ο ίδιος, φυσικά, το πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, φτάνοντας τα 957 γκολ καριέρας και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο το ιστορικό ορόσημο των 1.000 τερμάτων, από το οποίο τον χωρίζουν πλέον 43.

Νέο ρεκόρ με 14 σεζόν στα 40+ γκολ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με αυτό το γκολ που πέτυχε, έφτασε τα 41 για τη φετινή χρονιά και έκλεισε το 2025 με ένα ακόμα ρεκόρ.

Ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ κατάφερε να φτάσει τα 14 διαφορετικά ημερολογιακά έτη στην καριέρα του που σημειώνει 40+ γκολ!

Όπως είναι λογικό, τα σημειωματάρια και οι αριθμομηχανές έπιασαν δουλειά και έδειξαν ποιες είναι οι χρόνιες που ο Ρονάλντο έχει ματώσει περισσότερο τα αντίπαλα δίχτυα, είτε με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, είτε με τον σύλλογο στον οποίο αγωνίζεται.

Για την ακρίβεια τα 14 έτη στα οποία ο CR7 έχει πετύχει πάνω από 40 γκολ είναι τα:

2010 — 48 γκολ

2011 — 60 γκολ

2012 — 63 γκολ

2013 — 69 γκολ

2014 — 61 γκολ

2015 — 57 γκολ

2016 — 55 γκολ

2017 — 53 γκολ

2018 — 49 γκολ

2020 — 44 γκολ

2021 — 47 γκολ

2023 — 54 γκολ

2024 — 43 γκολ

2025 — 40 γκολ

Αξίζει να σημειωθεί πως με αυτή την επίδοση ξεπέρασε ξανά τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος φέτος έφτασε τα 13 ημερολογιακά έτη με 40+ γκολ!