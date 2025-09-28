Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος!

Onsports Team

Το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος με μία εκπληκτική κούρσα πήρε τη νίκη στον τελικό του απλού σκιφ και επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου, έπειτα από το χρυσό που είχε πάρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε δυνατά την κούρσα και στο πρώτο μισό ήταν στη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ. Όμως, στα τελευταία μέτρα κατάφερε να ανέβει και με τρομερά ψυχικά αποθέματα τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:36,75.

Πίσω του τερμάτισε ο Όλιβερ Τσάιντλερ με χρόνο 6:37,17, ενώ ακολούθησε ο Γεβγκένι Ζάλατι από την Ρωσία με χρόνο 6:38,60.