Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κωπηλασία - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στην 10η θέση του σκιφ ελαφρών βαρών η Κοντού
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 21:27
ΣΠΟΡ

Κωπηλασία - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στην 10η θέση του σκιφ ελαφρών βαρών η Κοντού

Η Μηλένα Κοντού ολοκλήρωσε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που φιλοξενήθηκε στην Σανγκάη, καταλαμβάνοντας την 10η θέση στο σκιφ ελαφρών βαρών.

Στον τελικό Β του αγωνίσματος, η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 4η θέση με επίδοση 7:52.52.

Η Κοντού, η οποία μαζί με την Ζωή Φίτσιου καυέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν το 2024 στο Παρίσι, είχε μία εξαιρετική χρονιά εφέτος, καθώς κατέκτησε δύο χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο στις διοργανώσεις που συμμετείχε.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»
15 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»
ΜΠΑΣΚΕΤ
To troll της... χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»
1 ώρα πριν To troll της... χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»
SUPER LEAGUE
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ
1 ώρα πριν Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ
ΜΠΑΣΚΕΤ
O Γιάννης Αντετοκούνμπο δίπλα στο τμήμα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού
2 ώρες πριν O Γιάννης Αντετοκούνμπο δίπλα στο τμήμα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved