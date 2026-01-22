Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στο Instagram του ONSPORTS (poll)

Οnsports Τeam

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μετρούν αντίστροφα για τα μεγάλα ραντεβού τους σε χορτάρι και παρκέ και οι επισκέπτες του ONSPORTS ψηφίζουν για το τι… βλέπουν σε EuroLeague και Europa League.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά του ελληνικού αθλητισμού φτάνει στο τέλος της με τον Ολυμπιακό να είναι ο πρώτος που ρίχνεται στη «μάχη» της EuroLeague με την αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Εφές του Πάμπλο Λάσο.

Ακολουθεί η πολύ δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ κόντρα στην Μακάμπι, ενώ και για το Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν κρίσιμα ευρωπαϊκά ραντεβού.

Πρώτα ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπέτις στην Τούμπα και εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός που θα προσπαθήσει να πάρει αποτέλεσμα στη Βουδαπέστη, κόντρα στη Φερεντσβάρος, για να «κλειδώσει» την παρουσία του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Εσείς μπαίνετε στο προφίλ του ONSPORTS στο Instagram και ψηφίζεται για το ποιες από τις ελληνικές ομάδες θα καταφέρουν να πάρουν την νίκη και να κάνουν σημαντικό βήμα για τη συνέχεια της πορείας τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.