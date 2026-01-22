Η απάντηση του Γιάγκουσιτς για τον Παναθηναϊκό

Youtube

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έδωσε τη δική του απάντηση στα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομά του.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι ένας από τους παίκτες που εξετάζει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του επιτελικού μέσου.

Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες του εξωτερικού, με τα δημοσιεύματα στη χώρα του να βάζουν στο παιχνίδι της απόκτησής του και τις Βέρντερ Βρέμης και Μπράγκα.

Ο ίδιος ο παίκτης, ωστόσο, παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας του, Σλάβεν Μπέλουπο, η οποία δημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο στο οποίο ο ταλαντούχος άσος σχολιάζει τα δημοσιεύματα για το μέλλον του.

«Δεν είμαι στο δρόμο για τη Βρέμη ή την Αθήνα αλλά στο δρόμο για τη Ριέκα (σ.σ. επόμενη αντίπαλος της Σλάβεν). Πάμε να νικήσουμε» αναφέρει χαρακτηριστικά και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Δείτε το ποστ: