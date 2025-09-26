Ομάδες

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σίνερ η πρεμιέρα στο «Six Kings Slam»
Οnsports Τeam 26 Σεπτεμβρίου 2025, 21:50
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σίνερ η πρεμιέρα στο «Six Kings Slam»

Απέναντι στον Ιταλό κάτοχο του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο «Six Kings Slam» ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα πάρει μέρος στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, το «Six Kings Slam». Κάθε αθλητής θα λάβει 1,5 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή του, τη στιγμή που ο νικητής θα αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά 6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετέχει στο τουρνουά στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μια και θα αντικαταστήσει τον Τζακ Ντρέιπερ, έπειτα από την απόφαση του Βρετανού τενίστα να αποσύρει την συμμετοχή του.

Ο Αθηναίος αθλητής θα κάνει πρεμιέρα στο Ριάντ την Τετάρτη (15/10) και αντίπαλός του θα είναι ο Γιάνικ Σίνερ, κάτοχος του τίτλου και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο νικητής θα παίξει απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς για την πρόκριση στον τελικό.

Παράλληλα, ο Χόλγκερ Ρούνε θα κοντραριστεί με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο νικητής από τη «μονομαχία» του Νορβηγού με τον Γερμανό τενίστα θα προκριθεί στα ημιτελικά, όπου θα παίξει κόντρα στον Κάρλος Αλκαράρ.



