Σοκαριστική στιγμή: Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας του Σουδάν
Onsports Team 28 Δεκεμβρίου 2025, 19:33
«Πάγωσαν» οι θεατές του αγώνα Γουινέα – Σουδάν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, βλέποντας τον τερματοφύλακα Μονγκέντ Ελνέελ να σωριάζεται στον αγωνιστικό χώρο.

Ήταν το 35ο λεπτό του αγώνα Γουινέα – Σουδάν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Μονγκέντ Ελνέελ, τερματοφύλακας των Σουδανών, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. «Παγώνοντας» τους θεατές της αναμέτρησης και όπως είναι λογικό επικράτησε αναστάτωση.

Δεν είχε προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή κάποια επαφή με αντίπαλο. Γι’ αυτό και το ματς σταμάτησε αμέσως. Με τα ιατρικά τιμ και των δύο ομάδων να τρέχουν για τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς ο Ελνέελ σηκώθηκε από το χορτάρι και κρίθηκε ικανός να συνεχίσει τον αγώνα. Διώχνοντας την τεράστια ανησυχία που είχε δημιουργηθεί.

 



