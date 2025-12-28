Ομάδες

Ντι Μάρτζιο: «Γιουβέντους και Τζένοα για Μανδά»
Onsports Team 28 Δεκεμβρίου 2025, 20:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γιουβέντους / Λάτσιο / Παναθηναϊκός / Τζένοα

Ντι Μάρτζιο: «Γιουβέντους και Τζένοα για Μανδά»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος που ειδικεύεται στα μεταγραφικά, έκανε ανάρτηση για τον Έλληνα τερματοφύλακα της Λάτσιο και το ενδιαφέρον που υπάρχει από Ιταλία.

Η περίπτωση του Χρήστου Μανδά έχει ιδιαίτερη πέραση στην Ιταλία. Ο τερματοφύλακας που έχει απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να φύγει από τη Λάτσιο. Για αυτόν ενδιαφέρονται ομάδες από τη Serie A, όπως δημοσίευσε και ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του πως η Τζένοα έκανε πρόταση δανεισμού για τον διεθνή γκολκίπερ. Όμως η Λάτσιο απάντησε αρνητικά, καθώς δεν τον παραχωρεί δανεικό.

Η άλλη ιταλική ομάδα που θέλει τον Μανδά, φέρεται να είναι το μεγαθήριο της χώρας, η Γιουβέντους. Όπως αναφέρει ο Ντι Μάρτζιο, οι «μπιανκονέρι» σκοπεύουν να καταθέσουν πρόταση αν αποχωρήσει ο Περίν.

Η Λάτσιο δεν θέλει να τον δανείσει και ψάχνει κανονική μεταγραφή για τον Μανδά. Προκειμένου να δώσει τα χρήματα σε μεταγραφές άλλων θέσεων.

 



