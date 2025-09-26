Ομάδες

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του σκιφ ο Ντούσκος - Πότε είναι ο αγώνας
Onsports Team 26 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
Θέση στον τελικό του σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Σανγκάη «έκλεισε» ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης τερμάτισε με χρόνο 6:53.62 στην 3η θέση της ημιτελικής του σειράς, όντας μόλις 0,11 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Σίμον Βαν Ντορπ από την Ολλανδία που «κρατήθηκε» στη δεύτερη θέση.

Εξαιρετική ήταν η εκκίνηση του ημιτελικού για τον Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος παρέμεινε κοντά στις πρώτες θέσεις μετά τα 1.000 μ. και στο τέλος έκανε προσπάθεια να περάσει στη δεύτερη θέση, αλλά το photo finish έδωσε τελικά το προβάδισμα στον Βαν Ντορπ.

Ο τελικός του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9:30 ώρα Ελλάδας το πρωί της Κυριακής (28/09).



