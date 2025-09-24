19ο Ioannina Lake Run: Συμμετοχές - ρεκόρ στη δρομική γιορτή που έγινε θεσμός

Onsports team

Μοναδική αθλητική εμπειρία με τη σφραγίδα του ΟΠΑΠ

Χιλιάδες δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους των Ιωαννίνων το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 19ου Ioannina Lake Run, το οποίο κατέρριψε εφέτος κάθε ρεκόρ συμμετοχών.

Εκπλήξεις από τον ΟΠΑΠ στο Χωριό των Χορηγών

Στην αθλητική γιορτή που γέμισε την πόλη παλμό, συμμετείχαν 7.000 δρομείς οι οποίοι έτρεξαν στις διαδρομές των 5,10 και 30 χιλιομέτρων, έχοντας στο πλευρό τους τον ΟΠΑΠ, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος των διαδρομών, στο Χωριό των Χορηγών στην πλατεία Μαβίλη, ο ΟΠΑΠ υποδέχθηκε τόσο τους δρομείς όσο και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, όπως face painting και braiding στα μαλλιά, που έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Καραΐσκος και Νούλα οι νικητές των 30χλμ

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Παναγιώτης Καραΐσκος, δεύτερος νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας το 2024, έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού της διαδρομής των 30 χλμ. του Γύρου της Λίμνης των Ιωαννίνων, με χρόνο 1:37:37. Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η νικήτρια του περσινού Αυθεντικού Μαραθωνίου Ματίνα Νούλα με χρόνο 1.52.39, η οποία κατέρριψε το ρεκόρ, που κατείχε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο από το 2024 με 1.53.13.

Την απονομή των βραβείων στις νικήτριες της διαδρομής των 30 χλμ. πραγματοποίησε ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος.

Δείτε βίντεο με highlights από τη διοργάνωση:

